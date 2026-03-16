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Aburrido empate entre Tigres y Gallos

Por El Universal

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Aburrido empate entre Tigres y Gallos

México.- Querétaro lo intentó, pero no pudo. Los Gallos y los Tigres (0-0) compartieron un aburrido empate sin goles en el cierre de la jornada 11, en el que los dirigidos por Esteban González Herrera se plantaron en el Estadio Universitario y con sus herramientas, se llevaron un punto de una de las plazas más complicadas en la Liga MX.

Después de la humillante goleada sufrida entre semana en Cincinnati por la Copa de Campeones de CONCACAF, Guido Pizarro se vio obligado a jugar con equipo alternativo, y no sólo se vio en la calidad del espectáculo brindado, los Tigres fueron superados en actitud y propuesta futbolística por los modestos Gallos.

En el primer tiempo, la jugada más peligrosa pasó por los pies de Alí Ávila, el joven mexicano que después de un pase elevado en mitad de cancha logró ganarle la espalda a Jesús Angulo y en el mano a mano con Nahuel Guzmán, el veterano portero de los felinos ganó la batalla con una atajada que evitó el gol queretano.

Los Gallos sufrieron la baja de Guillermo Allison por lesión al comienzo del segundo tiempo y su lugar lo tomó José Santiago Hernández, que no fue exigido por la poderosa ofensiva de Tigres, que esta vez tuvo la pólvora mojada. Ni Rodrigo Aguirre, ni André-Pierre Gignac lo incomodaron. Sobre el final, se dio el lujo de atajar un disparo de larga distancia a Ángel Correa.

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Diego Lainez, que sueña con ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, fue el más destacado de los auriazules y demostró por qué es el alma del equipo.

Querétaro, penúltimo en la tabla de posiciones, llegó en calidad de víctima al Volcán y logró hacerle frente a los Tigres. Contra todo pronóstico, firmó su segundo empate en condición de visitante en el torneo, mientras que los regiomontanos, que desperdiciaron la oportunidad de subir un lugar en la clasificación general, ya tienen la mirada puesta en remontar la eliminatoria en CONCACAF.

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