Acevedo y Arreola obtienen el bronce

PERTH.- Yareli Acevedo se ha convertido en una de las cartas fuertes de México en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La muestra es que la dupla mexicana conformada por Yareli y Sofía Arreola conquistó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo, que se lleva a cabo en Perth, Australia, dejando claro que en esta disciplina las tricolores se están convirtiendo en una gran potencia.

Acevedo y Arreola quedaron en tercer lugar de la prueba madison al acumular 19 puntos, por detrás de las pedalistas de Japón, Maho Kakita y Tsuyaka Uchino, quienes ganaron la medalla de oro, con 60 puntos.

La segunda posición fue para las anfitrionas, Alyssa Polites y Maeve Plouffe, que aprovecharon el apoyo local para superar por muy poco a las mexicanas y colgarse la de plata.

De esta forma llegó la segunda medalla para México en esta Copa del Mundo, ya que el viernes, Acevedo Mendoza se consagró como campeona del mundo en la carrera de eliminación. Yareli podría sumar una nueva presea, debido a que hoy compite en la prueba de omnium.