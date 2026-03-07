MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE
COMPARTE CON AMIGOS SU PASIÓN POR ESTOS DEPORTES
Galeria
Matías Hernández de la Huerta es un apasionado al futbol, por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva a esta disciplina deportiva que practica.
Su mamá Priscila Isis de la Huerta Domingo lo apoyó en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.
Con él, su hermana Aimee Priscila, así como sus abuelitos Jaime de la Huerta Alvarado y Carmen Domingo Sandoval,
Ademas, lo acompañaron sus entrenadores de AGELITE ACADEMY, los profesores Cruz Govea y Carlos Aquino.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.
Jugaron un partido de futbol soccer y americano, en el que demostraron su habilidad, destreza y estrategias de juego.
Ademas, se refrescaron en la alberca, donde realizaron divertidas actividades acuáticas.
Así, disfrutaron entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol soccer, americano y nadar.
no te pierdas estas noticias