MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Matías Hernández de la Huerta es un apasionado al futbol, por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva a esta disciplina deportiva que practica.

Su mamá Priscila Isis de la Huerta Domingo lo apoyó en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.

Con él, su hermana Aimee Priscila, así como sus abuelitos Jaime de la Huerta Alvarado y Carmen Domingo Sandoval,

Ademas, lo acompañaron sus entrenadores de AGELITE ACADEMY, los profesores Cruz Govea y Carlos Aquino.

A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.

Jugaron un partido de futbol soccer y americano, en el que demostraron su habilidad, destreza y estrategias de juego.

Ademas, se refrescaron en la alberca, donde realizaron divertidas actividades acuáticas.

Así, disfrutaron entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol soccer, americano y nadar.