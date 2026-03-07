logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

COMPARTE CON AMIGOS SU PASIÓN POR ESTOS DEPORTES

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Matías Hernández de la Huerta es un apasionado al futbol,  por lo que festejó su cumpleaños con una gran celebración alusiva a esta disciplina deportiva que practica.

Su mamá Priscila Isis de la Huerta Domingo lo apoyó en los detalles y atractivos que sorprendieron a los invitados.

Con él, su hermana Aimee Priscila, así como sus abuelitos Jaime de la Huerta Alvarado y Carmen Domingo Sandoval, 

Ademas, lo acompañaron sus entrenadores de AGELITE ACADEMY, los profesores Cruz Govea y Carlos Aquino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A un jardín llegaron los grupos más audaces, quienes le expresaron lo mejor de la vida a su gran amigo.

Jugaron un partido de futbol soccer y americano, en el que demostraron su habilidad, destreza y estrategias de juego.

Ademas, se refrescaron en la alberca, donde realizaron divertidas actividades acuáticas.

Así, disfrutaron entre otros atractivos, de lo que más les atrae, el futbol soccer, americano y nadar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SOBRIOS ESPONSALES
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

¡RADIANTES EN SUS CUMPLEAÑOS!
¡RADIANTES EN SUS CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTES EN SUS CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

BUENA MÚSICA Y AMBIENTE

Tendencias de uñas en México
Tendencias de uñas en México

Tendencias de uñas en México

SLP

El Universal

Diseños florales y minimalistas destacan en la manicura de primavera con tonos cálidos.

Ayer, hoy, mañana
Ayer, hoy, mañana

Ayer, hoy, mañana

SLP

Alicia Villasuso