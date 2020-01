Aclara Xavi que no hay oferta del Barcelona

Doha.- El entrenador español del Al Sadd, Xavi Hernández, terminó con los rumores que lo colocan próximamente como director técnico del FC Barcelona, luego de su reunión con el directivo francés Eric Abidal.

"No hay oferta del Barça; me reuní con Abidal porque es mi amigo. No puedo hablar de lo que pasa en el Barça por respeto al club y a Valverde", declaró el mediocampista del club blaugrana.

Las teorías de este movimiento cobraron fuerza cuando el equipo que dirige actualmente el "Cerebro de Terrazas" emitió un par de comunicados al respecto, dejando entre ver que la reunión sí se llevó a cabo y que confiaban en que los "culés" apelaran a su grandeza para negociar como dictan las formas.

No obstante, el campeón del mundo en 2010 aceptó que es su sueño dirigir a su ex equipo; pero actualmente está concentrado en rendir con el equipo de Medio Oriente: "Todo el mundo sabe que entrenar al Barça es mi sueño, pero actualmente soy entrenador del Al Sadd y estoy focalizado en eso", concluyó.