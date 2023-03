Acoso y amenazas, motivos de retiros en Liga MX femenil

México.- El caso de acoso y amenazas que sufrió Scarlett Camberos, exjugadora del América, y que la orilló a dejar el club, evidenció una problemática que la Liga MX Femenil aún no soluciona.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Paola López Yrigoyen, exfutbolista de la Liga MX Femenil, reveló por qué tuvo que dejar el balompié cuando militaba en Cruz Azul. “Mi salida, al final ni estoy segura de sí fue por un caso de hostigamiento al interior por parte del cuerpo técnico con jugadoras. Yo sólo le dije al técnico en turno [Roberto Pérez] que no exhibiera a la compañera y que no sacara ventaja al hablar sin su presencia… Después de eso me hicieron firmar mi finiquito”, recuerda López Yrigoyen, quien ante la falta de oportunidades decidió abandonar la Liga.

“Es causa de que la gente se retire, en lo personal conmigo este pleito que yo viví y dije: las instituciones son basura. Al final esto sí distorsiona tu entorno laboral y claro que es motivo para retirarte; en el caso de Scarlett se cambió de club, porque tuvo opción, pero si no tienes o ves que en México todos son iguales, pues la otra es retirarte”, agregó.

Esta situación desnudó la falta de protocolos en los clubes y Liga MX para tratar temas de género. “Todavía se nos infiere mucho miedo, todavía se nos dice mucho: ‘No te quejes, porque si no ya no te van a tomar en cuenta’. Yo todavía escucho mucho él ‘no sé si decirlo, porque después ya no voy a tener trabajo’. Ahí se nos desprotege para no actuar como debemos”, enfatizó la abogada deportiva Ana Peniche.

Por su parte, Margarita Cerviño, sicóloga en el deporte, hizo énfasis en la falta de trabajo para preparar a los atletas mentalmente en el tema de las redes sociales. “Los clubes no tienen la atención suficiente para que los atletas puedan lidiar con esto, con el ser figura pública, no los entrenamos para serlo… Es brutal cómo te pueden perturbar. Hay que darles un soporte emocional”, explicó.