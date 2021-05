Acosta quiere a su entrenador en Tokio

México.- La taekwondoín Briseida Acosta no tiene mucho tiempo para festejar. Después de ganar el derecho a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio al derrotar en el selectivo a la veterana María del Rosario Espinoza, lo que viene para Acosta es la lucha administrativa.

Briseida espera que su entrenador Juan Moreno, que radica en Miami, sea quien la acompañe durante los Juegos, y no el que imponga la Federación Mexicana de Taekwondo.

"Creo que ya se vio que juntos hemos dado buenos resultados, y no sólo hablo de este selectivo, sino desde mucho tiempo atrás", dijo la artemarcialista en rueda de prensa.

Por eso buscará el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Comité Olímpico Mexicano y su propia Federación, "para que esto se dé, y además me ayuden económicamente con los gastos que se han generado. Hasta ahora los he cubierto yo, con becas de Conade, el COM y mis patrocinadores, además está el sueldo de mi entrenador, mi equipo multidisciplinario, nutriólogo, psicólogo, todo eso es lo que nos ha llevado a dónde estamos ahora, creo que sería oportuno seguir así".

Reiteró su respeto hacia María del Rosario Espinoza, "pero es hora de escribir mi propia historia". No piensa pedir consejo a la tres veces medallista olímpica.