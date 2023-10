Aficionados abandonan estadio tras salida de Lionel Messi por lesión

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La llegada del astro argentino, Lionel Messi, a territorio estadounidense cambió enteramente el panorama del Inter Miami. El cuadro de los flamencos pasó de ocupar el último lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) a rescatar posiciones y colocarse en la décima tercera.

Sin embargo, no todo es color rosa para los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino. Y es que, durante el duelo contra Toronto, Messi salió lesionado en el minuto treinta y siete. La situación no terminó ahí, pues, así como el argentino abandonó la cancha, también los aficionados.A través de redes sociales, se viralizaron videos en donde se observa cómo las gradas del Lockhart Stadium se vaciaron tras la salida del futbolista.Esto provocó diversas reacciones. Así como hubo quienes sentenciaron que "es el claro ejemplo de un club que tiene afición por un jugador", también hubo usuarios que salieron en defensa de los presentes en el estadio, pues "cada quién compra su boleto y hace lo que quiere".Hasta el momento, no se sabe qué tan grave es la lesión de Lionel Messi.¿Cuándo será el próximo partido del Inter Miami?Con la presencia del astro argentino o no, el Inter Miami jugará contra Orlando City el próximo domingo, 24 de septiembre, a las 17:30 (hora del centro de México) en el Orlando City Stadium.