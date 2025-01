Acuerdan Raiders contratar a P. Carroll

Los Raiders de Las Vegas llegaron a un acuerdo contractual con Pete Carroll para que asuma como su entrenador en jefe, dijo el viernes una persona con conocimiento de la decisión.

El equipo y Carroll llegaron a un principio de acuerdo por tres años con una opción del equipo para extenderlo por una campaña más, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato aún no es oficial.

Carroll, de 73 años, regresa a la línea de banda después de llevar a Seattle a dos campeonatos de la Conferencia Nacional y al único título del Super Bowl en la historia de la franquicia durante un periodo de 14 años que terminó después de la temporada 2023. Será el entrenador en jefe de mayor edad en la liga la próxima temporada, superando a Andy Reid de los Chiefs de Kansas City, quien tiene 66 años.

“Creo que Pete tiene mucha energía”, dijo Bill Belichick, estratega de la Universidad de Carolina del Norte y exentrenador de los Patriots, en “The Pat McAfee Show”. “Si miras a algunos de los entrenadores en la liga como Andy Reid, no lo está haciendo nada mal.”

Carroll se une a un equipo que es parcialmente propiedad de Tom Brady, quien venció a Carroll y a los Seahawks en el Super Bowl hace 10 años. Brady observó desde la línea lateral cómo Malcolm Butler interceptaba un pase de Russell Wilson en la línea de gol para sellar la victoria de Nueva Inglaterra.

Se cree que Brady tuvo un papel importante en el proceso de contratación para este puesto y el de gerente general. En ese último puesto, se nombró el miércoles a John Spytek, quien era subgerente de los Buccaneers de Tampa Bay.

Brady, siete veces campeón del Super Bowl, terminó su carrera con los Bucs.