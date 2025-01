Volpi se despide de los Diablos

CIUDAD DE MÉXICO.- El portero brasileño, Tiago Volpi, se despidió de los Diablos Rojos del Toluca después de dos años y medio custodiando la portería escarlata, para regresar a su país de origen donde jugará con el Gremio de Porto Alegre.

En conferencia de prensa, el portero explicó los motivos de su salida y pidió disculpas a la afición por la forma en la que se despide de manera tan abrupta.

"Al fin del año pasado tuvimos una pérdida familiar, la familia de mi esposa, muy importante, y desde ese día, como que las cosas ya no andaban tan bien. Mi esposa perdió a su mamá, su papá terminó por quedar solo en Brasil y nos estaba costando mucho el tema de quedarnos" declaró Volpi.

Aunque tiene sentimientos encontrados, declaró que siente "una felicidad por volver (a Brasil), por estar cerca de mi familia, ayudarlos en este momento que no ha sido fácil, y una tristeza por dejar un lugar donde tenía un cariño muy grande, donde ya tenía negocios y donde pensábamos quedarnos mucho tiempo, pero muchas veces la vida es así. A veces hay que tomar decisiones importantes y difíciles y muchas veces ponemos a la familia por encima del aspecto profesional".

"Una disculpa a toda la afición por salir así, pero no me servía de nada quedar con todo esto y no entregarme al cien por ciento como siempre me entregué. Agradezco que me apoyen y entiendan todo esto que estoy pasando", agregó.

Volpi se va del Toluca después de disputar 108 partidos y la cifra récord de 15 goles.

"Ahora la vida sigue con caminos diferentes, pero con una inmensa gratitud por todo lo que he vivido aquí y una persona más que va a estar ahí echándole porras para que el Toluca gane la tan soñada onceava", concluyó.