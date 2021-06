Adrián Aldrete jugó todo el Guardianes 2021 con una lesión

El mexicano Adrián Aldrete compartió que se sometió a una cirugía para reparar cuatro ligamentos, por lo que pasará sus vacaciones en plena recuperación física.

"En la Liguilla pasada, ante Pumas, salí lesionado por un esguince de segundo grado, pero no nos habíamos dado cuenta de la magnitud", dijo el lateral en sus redes sociales.

El jugador del Cruz Azul añadió que "me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos".

Aldrete dijo que así jugó todo el Guardianes 2021, pero ya era necesario pasar a quirófano para evitar más dolencias en el futuro cercano.

"La recuperación no es tan larga y aproveché el momento para hacerlo".