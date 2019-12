Adrián Goransch, el jugador del Wolsburgo que ficharía América

Adrián Goransch, mexicano que milita en el Wolsburgo, no sólo se fue a pasear a las instalaciones del Nido de Coapa, también busca un lugar con el América.

El defensa es originario de Puebla, pero desde niño comenzó su formación futbolística en las juveniles del Fallersleb y del Wolfsburg.

Actualmente tiene 20 años de edad y se desempeña como lateral izquierdo. Sin embargo, no goza de los minutos que desea con el segundo equipo de los Lobos, con quienes finaliza contrato el próximo mes de julio.

Goransch, que opción para las Águilas, compartió en su Instagram su visita al club, lo que deja ver sus intenciones de negociar ya su fichaje.

En caso de cumplir su meta de vestir de azulcrema, la Sub-20 y la suplencia con el primer equipo serían su primer escenario; Jorge Sánchez, es el responsable de la lateral izquierda, aunque también puede jugar por derecha si Paul Aguilar no está disponible.