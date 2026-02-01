ADSL cae en casa

En actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026, el Atlético de San Luis recibió la visita del Guadalajara en el Estadio Alfonso Lastras, donde pese a mostrar intensidad y capacidad de reacción, el conjunto potosino cayó por marcador de 2-3 ante el cuadro tapatío.

Las anotaciones del conjunto local fueron obra de Joao Pedro, quien firmó un doblete, mientras que por la visita marcaron Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González, este último seleccionado nacional.

Desde el arranque, el encuentro se mostró intenso y disputado. Al minuto 19 se presentó una jugada polémica tras una falta de Daniel Aguirre, la cual fue revisada en el VAR y finalmente sancionada solo con tarjeta amarilla, cuando en un inicio parecía expulsión. Atlético de San Luis se mantuvo al frente, buscando imponer condiciones ante los embates del conjunto de la Perla de Occidente.

Al minuto 30, Richard Ledezma aprovechó una acción ofensiva del Rebaño Sagrado para abrir el marcador. La reacción potosina fue inmediata y al 32´, Joao Pedro convirtió un tiro penal para igualar el encuentro. Sin embargo, antes del descanso, al minuto 45, Daniel Aguirre volvió a adelantar a Guadalajara, enviando el partido al medio tiempo con ventaja para la visita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El complemento inició con más emociones, ya que apenas al minuto 46, Joao Pedro apareció nuevamente para empatar de manera momentánea el marcador 2-2. No obstante, la respuesta tapatía fue casi inmediata y al 49´, Armando González marcó el tercer gol para Guadalajara, el cual a la postre significó la victoria.

El partido se mantuvo intenso, ríspido y con constantes llegadas. Atlético de San Luis buscó la igualada con modificaciones ofensivas, dando ingreso a Anderson Duarte y Benjamín Galdeames; sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

Para la Jornada 5, el Atlético de San Luis visitará al Necaxa en Aguascalientes, mientras que el Guadalajara visitara al Mazatlán FC en el Estadio El Encanto.