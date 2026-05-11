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ADSL conoce horarios para la Leagues Cup

El cuadro potosino arrancará su participación ante Inter Miami

Por Romario Ventura

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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ADSL conoce horarios para la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 continúa tomando forma y este día quedaron definidos los horarios oficiales de los encuentros que disputará el Atlético de San Luis durante la Fase Uno del certamen internacional.

El conjunto potosino arrancará su participación el próximo miércoles 5 de agosto enfrentando al Inter Miami CF en el NU Stadium. El encuentro está programado para iniciar a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente, el equipo viajará al estado de Tennessee para medirse ante Nashville SC el domingo 9 de agosto en el GEODIS Park, duelo que arrancará a las 18:00 horas.

La escuadra potosina cerrará su actividad en la primera fase el miércoles 12 de agosto, cuando visite a Orlando City SC en el Inter&Co Stadium. El silbatazo inicial está pactado para las 17:30 horas. De esta manera, quedaron oficialmente establecidos los horarios y sedes de los tres compromisos del Atlético de San Luis dentro de la Leagues Cup 2026, torneo que volverá a enfrentar a clubes de la Liga MX y la MLS en busca del título internacional.

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