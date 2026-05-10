Grupo Vazalum conmemoró su 40 Aniversario de Fundación con una emotiva celebración, en la que fue recordado con mucho cariño don Agustín Vázquez Hernández, fundador de esta prestigiada empresa.
El festejo inició con una ceremonia de acción de gracias y posteriormente se ofreció una espléndida recepción que reunió a la gran familia de Vazalum y a clientes.
Tras dar la bienvenida a la selecta concurrencia, Gabriela Vázquez Sánchez, Gerente General de Grupo Vazalum dirigió un mensaje: "Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Dios, a mi padre Agustín Vázquez Hernández como fundador de esta empresa Grupo Vazalum, es un honor y un privilegio estar hoy aquí. Cumplir 40 años no es una meta cualquiera; son cuatro décadas de perseverancia, adaptación y, sobre todo, pasión por lo que hacemos, y hoy, miramos hacia atrás con orgullo y hacia adelante con determinación".
"Este éxito no sería posible sin mis hermanos a cada uno de ellos que han puesto su granito de arena, Agustín, Velia, Virginia, Luis, Hugo, Antonio y David, mis sobrinos Omar y Daniel. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes, empleados actuales y aquellos que ya no están, por su compromiso, a nuestros clientes que han estado desde un inicio y a los nuevos.
¡Gracias por sumar tanto valor cada día!".
"Hoy somos una empresa sólida, gracias a las lecciones de estos 40 años. Hemos superado desafíos y celebrado grandes logros juntos. Este aniversario no solo celebra el pasado, sino que confirma que tenemos un equipo excepcional, capaz de asumir cualquier nuevo reto que se nos presente".
"Al celebrar este 40 aniversario, no solo miramos al pasado, sino que nos impulsamos hacia el futuro. Nuestro objetivo es seguir innovando, manteniendo nuestros valores sólidos y construyendo un legado duradero. ¡Brindemos por estos 40 años y por muchos más de éxitos compartidos! ¡Muchas Gracias!".
