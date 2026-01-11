ADSL debuta ante Tigres

Este domingo, el Atlético de San Luis comenzará su participación en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX cuando reciba a los Tigres de la UANL en el cierre de la jornada inaugural en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras, duelo en el que el conjunto potosino buscará sumar sus primeros puntos del campeonato.

Previo al arranque del certamen, el delantero brasileño Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao, quien además asume el rol de nuevo capitán del equipo, compareció ante los medios de comunicación y destacó la fortaleza del rival, aunque subrayó que al tratarse de la primera jornada, el partido puede presentar distintos escenarios.

Joao Pedro señaló que el plantel ha trabajado intensamente durante la pretemporada, realizando ajustes con el objetivo de mejorar el rendimiento mostrado en el torneo anterior. Reconoció que el Clausura pasado no cerró de la mejor manera, pero aseguró que el grupo se encuentra satisfecho con el trabajo realizado y enfocado en buscar un mejor inicio en esta nueva campaña.

El atacante también hizo un llamado a la afición potosina, a la que consideró un factor clave en el Estadio Alfonso Lastras. Resaltó que el apoyo del público fue fundamental durante el torneo anterior, al fungir como un "décimo segundo jugador", y confió en que nuevamente se vivirá una gran fiesta en el arranque del campeonato.

Asimismo, el capitán rojiblanco afirmó que el equipo se encuentra tranquilo y consciente de lo que debe mejorar, aprendiendo de los errores del pasado y mirando hacia adelante. En lo personal, Joao Pedro reiteró su compromiso de dejarlo todo en la cancha, apoyar a sus compañeros y contribuir con goles y puntos para el equipo, asegurando que las anotaciones llegarán con el trabajo colectivo.

Finalmente, el delantero se refirió a los movimientos del plantel, reconociendo la salida de jugadores importantes para la institución, pero destacó la llegada de nuevos refuerzos que se han integrado de manera rápida y positiva, con el objetivo de iniciar el torneo con la mayor fortaleza posible.