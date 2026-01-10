¡CON NUEVOS BRÍOS!
Galeria
Un grupo de amigas se reunieron a celebrar por la llegada del Año Nuevo.
Con el optimismo y entusiasmo que poseen, integraron una serie de detalles en los que imprimieron su estilo.
Ellas, amantes de la naturaleza, integran el Club de Jardinería Pata de Elefante, llegaron felices al festejo, dispuestas a disfrutar ¡al máximo!
En una atmósfera apropiada, con una serie de elementos muy acorde a la época, comentaron emocionadas las anécdotas y experiencias de la pasada temporada navideña, en la que prevalecieron los sentimientos de ilusión, amor y esperanza.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así, su buena actitud se reflejó en los rostros sonrientes.
Eso sí, inician este 2026 con gran optimismo y nuevos bríos.
no te pierdas estas noticias
¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos
AP
Diseñadores y aficionados transforman muebles antiguos en piezas únicas y funcionales.