¡CON NUEVOS BRÍOS!

Un grupo de amigas se reunieron a celebrar por la llegada del Año Nuevo.

Con el optimismo y entusiasmo que poseen, integraron una serie de detalles en los que imprimieron su estilo.

Ellas, amantes de la naturaleza, integran el Club de Jardinería Pata de Elefante, llegaron felices al festejo, dispuestas a disfrutar ¡al máximo!

En una atmósfera apropiada, con una serie de elementos muy acorde a la época, comentaron emocionadas las anécdotas y experiencias de la pasada temporada navideña, en la que prevalecieron los sentimientos de ilusión, amor y esperanza.

Así, su buena actitud se reflejó en los rostros sonrientes.

Eso sí, inician este 2026 con gran optimismo y nuevos bríos.