ADSL empata ante Toluca

En duelo correspondiente al cierre de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, el Club Atlético de San Luis logró en el Estadio Nemesio Diez un valioso empate 1-1 frente al Toluca, gracias a un penal agónico convertido en tiempo agregado por el ariete brasileño Joao Pedro Geraldino.

El encuentro inició con cautela por parte de ambos equipos, que buscaron asentarse en el terreno de juego sin asumir demasiados riesgos. Toluca intentó generar peligro con disparos de media y larga distancia, mientras que el conjunto potosino respondió con aproximaciones esporádicas.

Al minuto 27, Franco Rossi estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo desde los linderos del área que se fue por encima del arco. Más tarde, al 33´, Sébastien Salles-Lamonge respondió con un intento de media distancia que pasó muy cerca del poste. En los minutos finales del primer tiempo, el guardameta Andrés Sánchez se convirtió en figura al evitar la caída de su portería, manteniendo el 0-0 al descanso.

Para la segunda mitad, el Atlético de San Luis ajustó su esquema en busca de mayor profundidad ofensiva, dando ingreso a Anderson Duarte. Sin embargo, fue el conjunto local quien logró adelantarse en el marcador al minuto 71, cuando Franco Rossi definió dentro del área para poner el 1-0 a favor de Toluca.

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Con el marcador en contra, San Luis intensificó su ofensiva en los minutos finales. Al 88´, Anderson Duarte estuvo cerca del empate con un disparo de larga distancia que exigió al arquero rival. La insistencia rindió frutos en tiempo agregado, al 94´, una falta cometida sobre el potosino David Rodríguez dentro del área derivó en un penal.

Joao Pedro asumió la responsabilidad desde los once pasos y con un cobro certero al centro de la portería del potosino Hugo González selló el 1-1 definitivo, rescatando un punto valioso como visitante para el conjunto potosino y de nueva cuenta estar como líder de goleo individual con 12 dianas.

Tras este resultado, el Atlético de San Luis regresará a casa para preparar su siguiente compromiso, cuando reciba a Pumas de la UNAM el próximo viernes 17 de abril en punto de las 19 horas.