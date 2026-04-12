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AMPI renueva su mesa directiva

EL LIC. NEIL CASTRO ORTEGA ES PRESIDENTE PARA EL EJERCICIO 2026

Por Redacción PULSO

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
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En una ceremonia especial, el Licenciado Neil Castro Ortega tomó posesión como presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para el ejercicio 2026, al rendir protesta ante la presidente nacional del organismo empresarial Jenny Rivas. 

La presidente nacional reconoció al Lic. Neil Castro a un hombre con la fuerza y el carácter para llevar los destinos de los agentes inmobiliarios. 

El Presidente entrante y la presidente nacional mencionaron que hay mucho trabajo por hacer en materia inmobiliaria, principalmente para la profesionalización, la colegiación y la especialización de los agentes inmobiliarios, con independencia de los pendientes de certificación.

El Lic. Neil Castro ofreció un programa de trabajo para una organización más fuerte, más visible y más incluyente, pero además orgullosamente potosina. Dijo que el organismo empresarial es una comunidad de líderes que están comprometidos para dignificar, fortalecer y transformar el sector inmobiliario.

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La presidente nacional Jenny Rivas destacó que el organismo empresarial se caracteriza por el profesionalismo, la ética y la confianza, y deberá continuar por ese camino, emprendiendo acciones para la consolidación de la actividad de los agentes inmobiliarios. 

El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, recordó que la Sedeco ha trabajado de manera cercana con la AMPI en materia de consolidación de la profesionalización inmobiliaria. 

La secretaria general del Ayuntamiento de la capital, Ángeles Rodríguez Aguirre, reconoció en la AMPI un papel fundamental para poner orden en el traslado de dominio de inmuebles, en la venta y promoción, como un espacio confiable que otorga a los beneficiarios de sus servicios la certeza jurídica de que adquieren bienes por las vías correctas.

Asimismo, se hizo un amplio reconocimiento y agradecimiento al trabajo realizado por Olga Espitia Lanuza, quien encabezó el Consejo Directivo 2025.

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