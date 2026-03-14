ADSL enfrenta al Pachuca en casa

México.- Esta tarde de sábado, el Estadio Libertad Financiera recibirá un duelo con realidades distintas en el Clausura 2026.

Por un lado, los locales, el Atlético de San Luis, equipo que, hasta esta Jornada 11, lleva una serie de resultados que no terminan de convencer a su afición, dejando a un lado el buen torneo que lleva su delantero Joao Pedro, quien continúa como líder de goleo con 9 tantos.

Los Tuzos del Pachuca, por su parte, ha ido paso a paso, lo que lo ha posicionado hasta el cuarto lugar de la general.

Los dirigidos por el español Guillermo Abascal, la jornada pasada, no pudieron en su visita al Estadio Cuauhtémoc, fueron goleados por el Cruz Azul (3-0); Agustin Palavecino (15´), Gabriel Fernández (66´) y Andrés Montaño (72´) marcaron para que los potosinos salieran con las manos vacías.

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Los hidalguenses tuvieron algo de complicaciones enfrentando a la Franja del Puebla, con una expulsión tempranera de Carlos Sánchez (19´). Víctor Guzmán (73´) anotó primero para la causa tuza, pero a los pocos minutos José Pachuca (77´) marcó el de la igualada para los Camoteros; sin embargo, Enner Valencia (86´) se puso el traje de héroe para que el conjunto de la "Bella airosa" se quedará con los tres puntos.

El Pachuca lleva las de ganar ante el San Luis, pero los potosinos no han sido un equipo fácil de vencer para ellos, por lo que Esteban Solari deberá de armar un buen parado en el terreno de juego si quiere mantenerse en los primeros lugares del campeonato.