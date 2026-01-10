ADSL Femenil deja ir triunfo

Este viernes, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, arrancó la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con el duelo entre Atlético de San Luis Femenil y Pumas, encuentro que mantuvo la emoción hasta los últimos instantes y que concluyó con empate.

El conjunto potosino tomó ventaja rápidamente en el marcador, ya que apenas al minuto cinco Rebeca "Becky" Contreras aprovechó un descuido en el área universitaria para marcar el 1-0, confirmando su olfato goleador. La máxima anotadora del torneo anterior se hizo presente en su primer partido como local del certamen, reencontrándose con la afición en el Coloso de Valle Dorado.

Minutos después, la propia Contreras estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero una oportuna intervención de Wendy Toledo, guardameta de Pumas, evitó el segundo tanto. En el cierre de la primera mitad, ADSL Femenil incrementó la intensidad, mostrando superioridad tanto en el control del balón como en el ataque, generando opciones principalmente a través de Becky Contreras. No obstante, el primer tiempo también exigió a Valeria Zárate, arquera rojiblanca, quien respondió con un par de atajadas clave para mantener la ventaja.

Para la segunda parte, el trámite del encuentro se mantuvo similar, con el Atlético de San Luis buscando el arco rival; sin embargo, la defensiva universitaria se mostró atenta y ordenada, neutralizando los intentos de la ofensiva local. Al minuto 76, una descolgada dejó nuevamente sola a Becky Contreras frente al arco, pero la salida oportuna de Wendy Toledo impidió que cayera el segundo gol potosino.

Los minutos finales estuvieron cargados de dramatismo. Al 82´, Chiara Singarella, refuerzo del Atlético de San Luis que ingresó en el complemento, estuvo cerca de marcar con un disparo que pasó apenas desviado. Cuando parecía que las locales se quedaban con los tres puntos, al minuto 94, Alejandra Guerrero apareció para Pumas con un remate de cabeza que significó el gol del empate, sellando el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil sumó un punto en casa. Para la Jornada 3, el conjunto potosino visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde buscará conseguir sus primeras unidades fuera del Alfonso Lastras.