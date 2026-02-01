ADSL Femenil saca empate ante el Atlas

El conjunto de Atlético de San Luis Femenil empató 2-2 frente a Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en un encuentro intenso que se definió hasta los minutos finales.

El conjunto local abrió el marcador apenas al minuto 4, luego de que Brenda Cerén cobrara de manera efectiva un tiro penal para adelantar a las rojinegras. La respuesta del equipo potosino fue inmediata y al minuto 14, Mia Flores aprovechó un rebote dentro del área para igualar el marcador y devolverle el equilibrio al encuentro.

Tras el empate, el partido se tornó parejo y disputado, con aproximaciones de ambos conjuntos; sin embargo, el marcador no volvió a moverse durante el resto de la primera mitad.

Para el complemento, el cuerpo técnico del Atlético de San Luis realizó ajustes en su esquema táctico con los ingresos de Fernanda Sánchez, Chiara Singarella, Sandra Arévalo, Silvana González y Kimberlin Galicia, buscando mayor profundidad ofensiva. Al minuto 71, Atlas retomó la ventaja desde los once pasos, nuevamente por conducto de Brenda Cerén.

Cuando el encuentro parecía inclinarse a favor del conjunto local, al minuto 92 apareció Kimberlin Galicia para sellar el empate definitivo tras definir de pierna izquierda dentro del área, rescatando un punto valioso para la escuadra potosina.

Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil regresará a la capital potosina con solamente 2 unidades y posicionándose en lugar 13 de la tabla general. Continuando su preparación para su próximo compromiso, el cual se disputará el miércoles 4 de febrero cuando visite a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.