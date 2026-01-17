ADSL Femenil suma derrota

En actividad de la tercera jornada del torneo Clausura 2026, Atlético de San Luis Femenil sufrió una derrota por marcador de 1-0 ante FC Juárez, en un encuentro disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Durante la primera mitad, el partido se desarrolló con intensidad y llegadas de peligro para ambos conjuntos. Al minuto 26, las Bravas generaron una de las acciones más claras del encuentro cuando Noemí Granados remató dentro del área, enviando el balón por encima del arco. Más adelante, al 37´, FC Juárez logró mandar el balón al fondo de las redes; sin embargo, el gol fue anulado por posición adelantada.

La reacción del conjunto potosino llegó antes del descanso, al generar un par de aproximaciones importantes frente al arco rival, mismas que fueron contenidas por la defensiva fronteriza, cerrando así la primera parte sin goles.

Para el complemento, al minuto 53, FC Juárez logró abrir el marcador por conducto de Grace Asantewaa, quien definió dentro del área tras recibir un centro desde la banda. A partir de ese momento, Atlético de San Luis tomó la iniciativa en busca del empate, mostrando mayor posesión y presencia ofensiva.

Con el objetivo de refrescar el ataque, el director técnico Ignacio Quintana realizó diversas modificaciones, dando ingreso a Alexa Herrera, Viridiana López, Aidinn López, Isabel Kasis y Mia Flores. En la recta final del encuentro, al minuto 85, las potosinas estuvieron cerca de igualar el marcador con un disparo a quemarropa que fue rechazado por la zaga local. Posteriormente, Rebeca Contreras volvió a generar peligro, aunque el esfuerzo no fue suficiente para cambiar

el resultado.

De esta manera, el encuentro concluyó con victoria para FC Juárez. Atlético de San Luis Femenil regresará a la capital potosina para preparar su próximo compromiso, que se disputará el martes 20 de enero, cuando reciba al América en el Estadio Libertad Financiera.