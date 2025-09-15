ADSL sigue sin ganar en casa

México.- Atlético San Luis y Xolos de Tijuana igualaron 1-1 en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Alfonso Lastras.

Ambos equipos, con objetivos dispares, ofrecieron un encuentro disputado que reflejó sus realidades contrastantes en la Liga MX.

Los potosinos, urgidos de puntos tras un torneo irregular, llegaron al choque en el puesto 13 con apenas seis unidades. Su reciente derrota 3-1 ante Toluca expuso falencias que el equipo rojiblanco buscaba corregir.

Por su parte, Tijuana, séptimo con 12 puntos, arribó con la moral alta tras golear 3-0 a Necaxa, soñando con consolidarse en zona de Liguilla o al menos asegurarse un lugar en el Play In.

El partido comenzó con un Atlético San Luis agresivo. Al minuto 34, Benjamín Galdames abrió el marcador con un cabezazo certero tras un centro preciso de Miguel García, desatando la euforia en las gradas.

Tijuana, sin embargo, no bajó los brazos y respondió con intentos de Kevin Castañeda y Gilberto Mora, quienes pusieron a prueba al portero Andrés Sánchez.

La segunda mitad fue un intercambio de oportunidades. Xolos encontró el empate al 62’ con un cabezazo de Jackson Porozo tras un córner, capitalizando un centro de Mora.

El encuentro se calentó con faltas constantes; Rafael Fernández y Aarón Mejía de Tijuana vieron amarillas por juego peligroso, mientras que Sébastien Salles-Lamonge y Andrés Sánchez fueron amonestados por los locales.

Hacia el final, el partido se volvió frenético. Un penal señalado a favor de San Luis al 82’ fue anulado tras revisión del VAR, frustrando las esperanzas potosinas de llevarse la victoria.