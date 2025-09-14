ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

logo pulso
COMPARTEN FELICIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Andrea Zúñiga Gouyonnet y Diego Romero Sandoval unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia, que se efectuó en el templo de San Francisco de Asís.

Testificaron los sobrios esponsales: Juan Manuel Zúñiga Portilla y Lucero Gouyonnet Borbolla y Miriam Sandoval Treviño.

Con los novios estuvieron seres queridos y amigos, quienes compartieron el día más especial de sus vidas.

La feliz pareja de enamorados intercambiaron sus promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el “Sí quiero”.

Enseguida, el sacerdote Rubén Pérez les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos. Así, reafirmaron su unión.

Al final de la Eucaristía, Andrea y Diego recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos llegaron a la espléndida recepción, en preámbulo a la cual, rubricaron el acta de su enlace civil.

