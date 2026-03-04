ADSL supera en casa a Mazatlán

El Atlético de San Luis recibió a los Mazatlán FC en duelo correspondiente a la doble jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, imponiéndose con autoridad por marcador de 4-1 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El encuentro comenzó con un trámite similar al partido anterior ante Puebla, con ambos equipos estudiándose y generando pocas aproximaciones. Durante la primera mitad apenas se registró una llegada clara por bando, por lo que el empate sin goles prevaleció al descanso.

Para el complemento, los dirigidos por Guillermo Abascal mostraron una versión distinta y aprovecharon los desajustes defensivos del conjunto sinaloense. Al minuto 50, en una jugada por la banda derecha, Román Torres envió un centro que el defensor Lucas Merolla terminó desviando hacia su propia portería, abriendo el marcador 1-0.

Con la ventaja, el cuadro potosino tomó confianza y amplió la diferencia al 57´, cuando el brasileño Joao Pedro sacó un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior izquierdo para el 2-0.

Mazatlán reaccionó al 75´, luego de un centro de Mauro Laínez que fue rematado de cabeza por Josué Ovalle, quien descontó con un cabezazo que venció al guardameta Andrés Sánchez para el 2-1.

Sin embargo, San Luis no cayó en excesos de confianza y al 79´ sentenció prácticamente el partido. Sébastien Salles-Lamonge cobró un tiro libre desde el costado izquierdo, colocando el balón raso y pegado al poste para el 3-1.

Ya en tiempo agregado, al 90´, Joao Pedro selló la goleada con su segundo tanto de la noche, al rematar de cabeza un centro de Miguel García desde el corazón del área, decretando el definitivo 4-1.