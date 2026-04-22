ADSL tratará de alejarse del fondo

El Atlético de San Luis enfrentará este miércoles a Santos Laguna en duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido programado para las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

La escuadra potosina buscará cerrar el torneo con dignidad ante su afición, en un campeonato donde no ha logrado los resultados esperados y actualmente se ubica en la posición 15 de la tabla general. Por su parte, el conjunto lagunero llega como último lugar del certamen, ocupando el sitio 18.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, el conjunto potosino visitó la Comarca Lagunera, donde consiguió una contundente victoria de 4-1, en un encuentro ampliamente dominado por el Atleti de San Luis, resultado que marcó un momento destacado en su desempeño dentro del torneo.

En cuanto al historial entre ambas escuadras, los números reflejan una rivalidad equilibrada. De los 17 enfrentamientos registrados, el Atlético de San Luis ha conseguido 6 triunfos, mientras que Santos Laguna suma 7 victorias, además de 4 empates.

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Con este panorama, el duelo de mitad de semana representa una oportunidad para que ambos equipos cierren de mejor manera su participación en el torneo, en busca de recomponer el camino y ofrecer una mejor imagen en la recta final del Clausura 2026.