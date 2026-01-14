ADSL visita al América

El Club Atlético de San Luis enfrentará la noche de este miércoles a las Águilas del América, en duelo correspondiente a la primera doble jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para disputarse en punto de las 19:00 horas en el Ciudad de los Deportes, donde el conjunto potosino buscará sumar sus primeros tres puntos del certamen.

En el historial reciente entre ambas escuadras, el dominio ha sido para el conjunto azulcrema. De los 18 enfrentamientos directos que han sostenido América y Atlético de San Luis, las Águilas han salido victoriosas en 13 ocasiones, mientras que el cuadro potosino ha conseguido cinco triunfos. Hasta el momento, no se registra ningún empate entre ambos equipos, lo que anticipa un partido con alta intensidad y un resultado definido.

A pesar de las estadísticas adversas, el Atlético de San Luis intentará ofrecer una mejor actuación y responder a la confianza de su fiel afición, en un compromiso que representa una prueba importante ante uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano.

Además, el conjunto potosino afrontará una exigente agenda, ya que tras su visita al América permanecerá en gira. El viernes emprenderá viaje a Tijuana para medirse ante los Xolos en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la Jornada 3, programado para el sábado 17 de enero, cerrando así una doble visita clave en el arranque del torneo.

