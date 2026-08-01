ADSL y Tijuana dividen puntos

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El Club Atlético de San Luis no logró aprovechar su condición de local y empató 0-0 frente a Xolos de Tijuana, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado ante un segundo lleno consecutivo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El conjunto dirigido por Diego Mejía mostró mayor iniciativa durante gran parte del compromiso, generando las oportunidades más claras de gol, aunque volvió a carecer de contundencia y terminó conformándose con un empate sin anotaciones.

Los potosinos avisaron desde los primeros minutos. Al 6´, Óscar Macías intentó sorprender con un potente disparo de larga distancia que pasó muy cerca del arco fronterizo. Más tarde, al 21´, Leonardo Flores se incorporó al ataque y sacó un remate que se fue apenas desviado del poste.

La presión del Atlético de San Luis continuó y al 27´, Sébastien Salles-Lamonge cobró un tiro libre que obligó al guardameta visitante a desviar el balón a tiro de esquina, evitando la caída de su marco.

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Antes del descanso, los potosinos volvieron a generar peligro con una combinación entre Rafael Llorente y David Rodríguez; sin embargo, la defensa de Tijuana se anticipó oportunamente para impedir el remate del atacante local.

En la segunda mitad, San Luis mantuvo la posesión y el control territorial. Al 54´, Román Torres estuvo cerca de abrir el marcador con una vistosa tijera dentro del área que pasó apenas por un costado de la portería.

Pese a las constantes aproximaciones del conjunto potosino, el marcador nunca se movió y ambos equipos repartieron unidades tras un partido con escasas emociones en las áreas. Con este resultado, Atlético de San Luis suma un nuevo empate en el torneo y ahora cambiará de competencia para afrontar su debut en la Leagues Cup 2026.