ADSL y Xolos se miden en Tijuana

México.- Los aficionados disfrutarán este sábado de un duelo de equipos ganadores de la jornada de media semana en el estadio Caliente de Tijuana, cuando los Xolos, que vencieron al Querétaro, reciban al Atlético San Luis, que despachó al América, en la continuación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El arranque de estos equipos da para ilusionar a sus respectivas aficiones: en la frontera, los caninos tienen 4 puntos (un ganado y un empatado); los potosinos, si bien perdieron en casa en su debut (1-2 ante Tigres), obtuvieron mucho crédito al ganarle de visita al América (2-0) mostrando orden defensivo y punch al ataque.

Queda pues en ambos no arruinar de inmediato las ilusiones de sus seguidores y aplicarse para que el arranque de la Liga MX siga siendo positivo.

Por la localía, los Xolos son favoritos; aunque en la jornada 1 empataron 0-0 ante el América, es en su patio donde deben ser dominantes y evitar que los visitantes se lleven puntos; de ganar este sábado, los de Sebastián Abreu cerrarían la semana con 7 puntos de 9 posibles.

El Atlético San Luis sabe que ligar partidos de visita es misión complicada y que arrancar puntos en campos ajenos será siempre un buen negocio; ya iniciaron desplumando a las Águilas en la CDMX, queda ir al pasto sintético del estadio Caliente para ver si se traen un buen resultado, el cual sin dudas sería hasta el empate.

El español Guillermo Abascal puede salir muy reforzado ganado e incluso empatando a los de Tijuana; una derrota los puede ubicar en una medianía de la que el Atlético San Luis quiere evitar.

El duelo Xolos-Atlético San Luis está programado para disputarse a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 17; el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Hernández impartirá justicia y será asistido por Jorge Antonio Sánchez Espinoza y Jair De Jesús Sosa García.