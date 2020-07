Advierten posible reportaje de abuso sexual de dueño en la NFL

Desde la noche del miércoles una serie de tweets crípticos han advertido que el Washington Post alista un reportaje que destaparía abusos sexuales del dueño del equipo de Washington de NFL, Daniel Snyder.

"La cultura deformada y tóxica del equipo de football de Washington está a punto de ser expuesta de una manera enfermiza... Una vez más", escribió Jason La Canfora, un exreportero de CBS.

Poco después de que el propietario de los Washington Redskins anunciara que su equipo ya no sería conocido por su nombre actual, surgieron una serie de publicaciones que adelantan un trabajo periodístico.

Julie Donaldson de NBC Sports Washington escribió: "Lo que viene es decepcionante y triste"

Algunos escritores han ido más a fondo al señalar que Snyder podría ser evidenciado por el trato que ejerció sobre varias porristas y el abuso de drogas que ha tenido.

"Hay mucho más en marcha ... que un cambio de nombre", escribió Scott Abraham, de ABC 7. "... Y no es bueno. No obtuve detalles, pero prepárate a la gente".