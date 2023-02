Aerolínea no deja subir bicicleta a triatleta; se pierde competencia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Se ha reportado que un triatleta mexicano ha tenido que dejar a un lado su participación en la Copa Continental de La Habana, tras algunos problemas con una aerolínea.

La usuaria "ClauOrozco" en Twitter compartió la historia por la que tuvo que pasar este deportista tricolor al no encontrar una solución con la empresa Viva Aerobús para transportar su bicicleta a Cuba.

"Triatleta mexicano que viajaba a Copa Continental de La Habana a representar a México no lo dejaron subir su bicicleta a menos que pagara $18,000 a un señor de

Viva Aerobus por hacerle el favor", dice la primera parte del hilo.

Después detalló algunas de las respuestas que el atleta recibió, entre ellas que debía pagar 18 mil pesos para lograr subir la bicicleta al avión.

"Primero dijeron que, porque era avión charter, después que eran restricciones de Cuba, después que Viva Aerobús CDMX está sub-arrendada y la empresa no permite equipaje deportivo, al final le dijeron que si pagaba $18,000 sí la subían", detalló.

Y por último, mencionó que por esta situación el triatleta perdió el vuelo que lo llevaría a la isla a competir en la Copa Continental y sobre todo, puntos en el ciclo olímpico.

Triatleta mexicano que viajaba a Copa Continental de La Habana a representar a México no lo dejaron subir su bicicleta a menos que pagara $18,000 a un señor de @VivaAerobus por hacerle el favor. @katilunga @CONADE @Milenio @El_Universal_Mx @ricardocarino @Profeco @GobCDMX pic.twitter.com/X9iNHEa84L — ClauOrozco (@clauof11) February 23, 2023

"Perdió el vuelo, perdió la competencia, perdió los puntos para continuar el ciclo Olímpico. FIN del tweet y de la carrera deportiva de un atleta más por causas ajenas al deportista", apuntó.