Afectados 18 nadadores mexicanos por coronavirus: Nelson Vargas

Casi veinte nadadores mexicanos con aspiraciones a calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido afectados colateralmente por la pandemia del Coronavirus, afirmó el empresario y ex titular de la Conade, Nelson Vargas.

"Son 18 en total, quienes tenían marca B y en su mayoría tenían probabilidades de calificar a Tokio 2020", sostiene Vargas a EL UNIVERSAL Deportes. "La mayoría estudian en Estados Unidos y sufrieron el cierre de las albercas en las que entrenan. Muchos se han quedado sin lugar para entrenar".

Algunos de los nadadores afectados son Jorge Higa y Ayumi Macías (estudian en la Universidad de Arizona), Esther y Mónica González, Mauro Castillo, André Fuente y Aldo Castillo (Texans A&M) y Ricardo Vargas (Michigan), todos ellos con serias aspiraciones de calificar a las Magnas Justas. Sin embargo, en el caso de Ricardo Vargas, pese a que sufrió el cierre de la alberca de la universidad donde entrenaba, sigue practicando.

"Ricardo Vargas se arriesgó saliendo de Michigan para venir a México, justo dos días antes de que empezara la cancelación de vuelos. Ahora está entrenando en Morelos, con su entrenador", revela el empresario.

Nelson Vargas también ventila que varios de los nadadores mexicanos que estudian en Texans A&M están entrenando dos horas al día en una alberca privada, luego de que el colegio también cerrará sus instalaciones a los atletas. "Desde ayer empezaron a hacerlo. Es poco tiempo el que entrenan, pero encontraron la forma para seguir en ritmo", agrega.