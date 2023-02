Aficionados de Cruz Azul piden salida de "Tuca" Ferretti en su debut

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - No lleva ni un partido al frente del Cruz Azul... Y la afición cementera ya quiere que deje la institución Ricardo "Tuca" Ferretti.

A pesar de que los celestes que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula lo ovacionaron cuando la voz del estadio Azteca lo nombró al final de la alineación, en redes sociales se hizo tendencia la etiqueta #FueraTuca.

Claro, el reclamo no es por su juego o falta de resultados, ya que el equipo es superior a Juárez y viene de ganar dos partidos seguidos. Sin embargo, el malestar de la afición viene a raíz de ver a Rafael Baca y Julio César Domínguez en el once titular.

Mientras tanto, Ferretti disfrutó y analizó el partido desde un palco en compañía de Óscar Pérez. A partir del lunes, como anunció en conferencia de prensa, comenzará la nueva era del "Tuca" al mando del Cruz Azul.