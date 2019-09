Aficionados de Cruz Azul recolectan firmas para que regrese Peláez

Mientras unos dicen que Ricardo Peláez no volverá a Cruz Azul y otros aseguran que no ha renunciado oficialmente a La Máquina, algunos aficionados ya toman cartas en el asunto.

Seguidores de Cruz Azul se apoyaron de la organización Change.org para recolectar firmas con la intención de que Ricardo Peláez no abandone la dirección deportiva del conjunto celeste: Por medio de esta petición pedimos que regrese Ricardo Peláez al Cruz Azul Fútbol AC.

"Ricardo Pelaez es un excelente Director Deportivo y queremos recolectar firmas para que vea que la afición lo quiere de regreso y que la afición manda. #PelaezRegresa #YoConPELAEZ", se puede leer en la solicitud del seguidor.

Hasta las 13:30 horas de este miércoles, 150 seguidores habían respondido al llamado de urgencia celeste.