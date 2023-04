San Luis y Bravos lucharán a morir por un lugar en el repechaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- A tres jornada de que finalice el torneo e inicie la lucha por estar en la Liguilla este jueves San Luis recibe la visita a los Bravos de Juárez con la firme convicción de sumar los tres puntos en disputa que les asegure estar en el repechaje.

Los Bravos arrancan la jornada 15 con 14 puntos, esperan llevarse la victoria y esperar la combinación de resultados para soñar por un lugar en el repechaje. Cuentan con un punto menos que San Luis que se ubica en la posición doceava.

Los pupilos de André Jardine buscarán volver a la senda del triunfo y así, seguir en la pelea por la fase final porque hay 8 equipos que pelean uno de cuatro lugares y una derrota los podría dejar fuera de forma definitiva. Gallos de Querétaro (16), Puebla (16), Santos (16) y Atlético San Luis (15) tienen al momento un lugar en el repechaje, pero los siguen de cerca, un punto es la diferencia de Atlas, Pumas y Bravos, mientras que Necaxa tiene 13 unidades.

André Jardine ante la derrota el domingo ante Pumas dijo que se siente frustrado debido a que tuvieron la posición de la pelota, aunque no fueron contundentes. Afirmó que trabajarán para que el próximo partido ante Bravos sea más certero al momento de definir.

"Somos un equipo que produce, pero no las metió y al final sufrimos y hay que trabajar para el próximo partido", señaló el estratega potosino al término del partido donde cayeron 3-1 ante Pumas.

Diego Mejía, director técnico de FC Juárez, señaló que tiene la sensación de su debut como "un sueño hecho realidad. No solo por el trabajo que hay detrás, sino porque lo hago con el equipo que amo y que medio la oportunidad de regresar a México".

Amenazó con "tener un gran equipo y plantearemos un gran equipo contra San Luis".

"Cuando un entrenador llega como yo, y quiere implementar un modelo de juego con tan poco tiempo, y con resultados adversos es súper difícil". Además, aseguró "hay que trabajar en el orden, cuatro o cinco conceptos defensivos y ofensivos", para salir con resultados positivos.