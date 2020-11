Aficionados denuncian problemas en compra de boletos para el clásico

El reloj marcó las 18:00 horas, seis de la tarde, hora marcada para que iniciara la venta de boletos para el juego entre Guadalajara y América, a disputarse mañana en el estadio Akron, pero...

En el sitio Omniticket.mx, simplemente no se encuentra la liga para entrar a la venta de boletos. Para entrar, antes uno se tiene que registrar, poner dirección, correo, teléfono y claro, nombre. Lo más que se muestra es un apartado donde dice precios y sí, ahí aparecen los precios pero de los abonos.

Otra opción era ingresar a la aplicación. Y después de realizar todo el procedimientos, cuando se va al sitio de eventos, aparece que no, no hay eventos próximos.

La gente en redes sociales se ha comenzado a impacientar, preguntando ¿qué pasó con tan formal procedimiento? Y algunos más quejándose, de que las entradas ya están más que dadas.