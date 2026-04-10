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AG Elite Academy en la Copa Atleti

Por Romario Ventura

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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AG Elite Academy en la Copa Atleti

Con una destacada convocatoria, se llevó a cabo la inauguración de la Copa Atleti 2026, certamen que se desarrolla del 7 al 11 de abril en San Luis Potosí, reuniendo a cientos de equipos con el objetivo de fomentar el desarrollo deportivo y humano de las nuevas generaciones.

En esta edición participan más de 300 equipos y cerca de 5,700 jugadores provenientes de al menos 20 estados del país, en categorías que van desde la Sub-6 hasta la Sub-17, bajo las modalidades de futbol 7, 9 y 11, consolidándose como uno de los torneos formativos más importantes a nivel nacional.

Durante la ceremonia inaugural destacó la presencia de AG Elite Academy, que compite con sus categorías 2015, 2016 y 2013. La institución, dirigida por los entrenadores Cruz Govea García y Carlos Aquino, mostró organización y compromiso en su participación.

El equipo se fortaleció con la incorporación de jugadores provenientes de Villagrán, Salamanca y Celaya, lo que aportó diversidad y talento al plantel, reflejando el alcance regional de su proyecto deportivo.

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Más allá de los resultados, AG Elite Academy mantiene un enfoque centrado en la formación integral de sus jugadores, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. De acuerdo con sus entrenadores, el objetivo principal del equipo es contribuir al crecimiento personal y deportivo de los jóvenes, utilizando el futbol como una herramienta de desarrollo.

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