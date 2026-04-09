EXPERTOS BASTONEROS

Entre los más apasionados al deporte escocés, las acciones resultaron interesantes en el Torneo del Club Rotario San Luis Potosí, a beneficio de algunas de sus obras de asistencia social.

Ahí, en el Club Campestre de San Luis se encontraron los jugadores más expertos, dispuestos a contribuir a una labor altruista.

Demostraron su técnica, estilo, temple y destreza.

Disfrutaron además del agradable ambiente que se vivió entorno al evento.

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Así, los bastoneros vivieron al máximo este feliz encuentro y fortalecieron lazos de amistad y compañerismo.