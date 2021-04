Agobiada por la pandemia, Arena México cumple 65 años de existencia

Hace más de un año que la Arena México no presenta eventos de lucha libre con aficionados en sus graderías. La pandemia lo detuvo todo en las primeras semanas de marzo del 2020, y el pancracio ha sobrevivido con eventos esporádicos.

De esa forma, el recinto ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, llega este martes a los 65 años de su inauguración. Con muchos recuerdos pero un presente incierto, sin funciones con público que alimenten su historia.

El nacimiento de la Arena México ocurrió casi de manera natural debido al constante crecimiento que tuvo la lucha libre durante la década de los 40 y 50. Explosión que la entonces Arena Modelo no soportó, dando lugar al proyecto de la Nueva Arena México, con capacidad para más de 16 mil personas.

Así que el reto no era sencillo y hubo que planear muy bien el tema para garantizar la seguridad de las personas que en el futuro ocuparían las modernas instalaciones. Antes de inaugurarla, se aplicó una prueba de contención llenando el recinto con costales de tierra.

Cuentan las crónicas de la época que fue una buena prueba para asegurar que la Arena México aguantara eventos con aforo completo, con los asistentes en movimiento. El Médico Asesino y El Santo se enfrentaron en la lucha estelar de estreno contra Blue Demon y Rolando Vera, la noche del viernes 27 de abril de 1956.

Meses después, la máscara de El Gladiador se convirtió en la primera en caer (21 de septiembre de 1956), lo hizo en manos de El Santo, en la función por el 23 aniversario de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL).

Sede de los Juegos Olímpicos de 1968, atestiguó la conquista de cuatro medallas para México en boxeo. Ricardo Delgado ganó el oro en peso mosca y Antonio Roldán lo hizo en peso pluma).

Mientras que Joaquín Rocha se quedó con el bronce en peso completo y Agustín Zaragoza el mismo metal, pero en la categoría de los gallos. El pasado sábado, con una función a puerta cerrada, la Arena México celebró sus 65 años de existencia, a la espera de ver pronto a los aficionados de vuelta en sus gradas.