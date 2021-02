Agónico empate del Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo hacía indicar que el Gallo cantaría.

Joe Gallardo, joven de 23 años, nacido en Los Ángeles, California, apenas había entrado al campo por los Gallos Blancos del Querétaro. Cinco minutos después, ya festejaba el gol con el que los queretanos vencían al Puebla por la mínima

diferencia (83´).

No fue una jugada armada ni pensada. El joven México-estadounidense tomó el balón cerca de la media cancha, apenas "espejeó" la posición del portero de Puebla, Antony Silva y disparó, con la suerte de que un desvío de la defensa esquinara el balón a donde el paraguayo no llegó. Pero el Gallo no cantó victoria.

Apenas siete minutos después, con una Franja lanzada al ataque, vino un jalón descarado del joven Aguilar en el áreas queretana, el árbitro no lo dudó, marcó penalti y Daniel Álvarez empató desde los once pasos (90´).

Fue un dueño agradable a la vista. En la primera parte Querétaro dominó, siendo Silva la figura al detener todo lo que le disparaban. En el segundo tiempo Puebla tuvo sus oportunidades y ahí Gil Alcalá se levantó como héroe.

Ya al final del partido, ambos se abrieron de capa, vino el gol de Gallos, pero vino la respuesta de Puebla. Salomónico empate. Querétaro llegó a diez puntos y los camoteros a nueve.