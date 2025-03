Video | Faitelson se lleva un "baño" en el Akron tras derrota de América

Un dicho popular señala que los clásicos no se juegan, se ganan, y así fue como Chivas festejó este miércoles el triunfo en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra el América. Como no sucedía hace mucho tiempo en el estadio Akron, se vivió una fiesta rojiblanca que, por momentos, se vio desbordada por algunos aficionados inadaptados.

David Faitelson, conductor de Televisa, fue víctima de uno de ellos, pues al finalizar el partido, el periodista deportivo recorrió los pasillos del estadio del Rebaño y como era de esperarse, llamó la atención de cientos de fanáticos que se acercaron a él para pedirle fotos y videos.

Entre gritos y empujones, Faitelson accedió a cada una de las peticiones. Sin embargo, en un momento fue agredido.

¡Agreden a David Faitelson @DavidFaitelson_ en el Akron!



Mientras salía entre la afición le arrojaron cerveza en la cabeza, un aficionado del América le prestó su chamarra para secarse.



A pesar de eso, David siguió atendiendo a los que le pedían fotos.



: @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/tcu94HD41O — MedioTiempo (@mediotiempo) March 6, 2025

Faitelson, a pesar de ser uno de sus principales críticos, es reconocido aficionado del América y desde uno de los niveles del estadio, recibió el impacto de un vaso de cerveza en el rostro.

De inmediato se vio el disgusto en su expresión, pero con gran humildad, siguió tomándose fotos con los aficionados.

Antes de subirse al elevador para retirarse del estadio, un fanático azulcrema le entregó una chamarra para que pueda secarse la cara.

Confiesa su afición al América en mensaje a Carlos Reinoso

En la previa del partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre América y Chivas, el periodista deportivo David Faitelson confesó su afición a las Águilas a través de un mensaje emotivo a Carlos Reinoso, quien cumple 80 años este viernes.

"Yo voy a decir algo que no tendría que decir, mi padre me hizo, me enseñó al América gracias a ese famoso y maravilloso jugador número 8 que era capaz de meter pases, hacer goles y de pensar en la cancha", reconoció el conductor de Televisa.

Enfocado al histórico exjugador del América, expresó que "Carlos Reinoso no es americanista, el americanismo es Carlos Reinoso y lo vamos a festejar siempre. Y nos da mucho gusto que esté a los 80 años en una forma increíble con mucha salud y con mucha capacidad de analizar, es una leyenda viviente de nuestro futbol".

Reinoso, que como jugador azulcrema ganó seis títulos y como entrenador agregó otro trofeo a la extensa vitrina del conjunto de Coapa, agradeció las palabras de Faitelson.

Al final del partido de ida, Faitelson fue agredido por un aficionado en el estadio Akron quien le lanzó un vaso de cerveza; sin embargo, en análisis para el programa Línea de 4, manifestó que "una cosa es ganar un partido y otra es aspirar a ganar un campeonato, hoy el Guadalajara a pesar de la gran diferencia que tiene con el América, supo ganar el partido".