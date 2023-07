Agridulce empate entre Pachuca y Pumas

A-AA+



PACHICA, Hgo., julio 16 (EL UNIVERSAL).- Pumas y Pachuca empataron esta noche a un gol en un encuentro que prometía para más en el cierre de la jornada 3 del Apertura 2023, jugado en el huracán ante una buena asistencia.

Tuzos quiso evitar lo del partido ante León, por lo que salió a presionar al rival desde el principio, lo que consiguió hilvanado jugadas sin mucho peligro, pero metiendo a Pumas en su área.

Sin embargo, Tuzos empezó a sufrir, y no por el rival, si no por sus propios errores. Primero, al minuto 15 le fue anulado un gol por empujón de Lucas di Yorio al rematar en el área chica.

Y cinco minutos después vino otro sufrimiento. en una de las pocas jugadas universitarias, Del Petre remató en el área chica un centro de Salvio para poner el 1-0.

Pachuca no se amilanó y siguió con el control del juego, pero nuevamente vino otra desilusión por otro gol, anulado; ahora el que empujó fue Roberto de la Rosa.

El premio a la insistencia llegó casi para finalizar la primera mitad, DE la Rosa se escapó por la banda derecha y al enfrentar a julio González tiró por arriba hacia puerta, pero Nathanael Da Silva, en su intento por evitar el gol, terminó por enviar el balón en su propia meta. Autogol para el 1-1

Para la parte complementaria Pachuca salió en busca de la ventaja y tuvo varios tiros de esquina que no fructificaron, pero intentaba hacerse presente.

Pero a base de tomar el balón y jugadas poco elaboradas, Pumas le bajo el ritmo al partido y Tuzos ya no iba al frente.

Empate que deja mucho que desear y al final un punto para cada quien.