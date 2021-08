Aguacateras se coronan campeonas en la LFFB

La escuadra de las Aguacateras de Uruapan se coronan campeonas de la actual temporada 2021 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, al vencer en el partido de vuelta con marcador de 3 goles a 2, al Club de Futbol Irapuato A.C., para dejar el marcador global 4-3 para las michoacanas.

Como se había dado a conocer, en el juego de ida de la final que tuvo lugar en Uruapan, el partido terminó con un empate a un tanto, por lo que ahora en el juego de vuelta a celebrarse en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato y con la trayectoria que tiene el cuadro fresero en esta organización, todo daba como un hecho que el cuadro de Irapuato lograría el tricampeonato.

Pero no fue así, el cuadro de Aguacateras salió con todo a esta final, en donde sabían que no había mañana y lograron meter en apuros a sus rivales, que no podía descifrar el sistema de juego de las michoacanas y al final del partido tuvieron que reconocer la victoria de las Aguacateras, que lo hicieron de una gran forma, al brindarse al cien por ciento en el terreno de juego.

Así de esta forma el conjunto de las Aguacateras de Uruapan logran su primer título en esta organización, en donde por cierto están debutan en esta temporada y que mejor forma de hacer que con el campeonato de la actual temporada.

Los goles de las Aguacateras fueron de Denisse Raya, Brenda Rodríguez y Cristina Estrella; por parte del Club de Futbol Irapuato, las anotaciones fueron de Michel Rivera y Camila Orozco.

Al terminar el partido, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, con la entrega de los respectivos trofeos a los equipos campeón y subcampeón de esta temporada, por parte del presidente de la LFFB, Ricardo Ochoa Varela.