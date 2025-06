Aguirre envía mensaje directo a Santi y a Raúl Jiménez

El semblante de Javier Aguirre cambió. Ya no es ese rostro duro con el que salió después de caer ante Suiza. Ahora, el "Vasco", después de que México derrotó a Turquía (1-0), ve las cosas con más calma y optimismo, y asegura que a la Copa Oro se va a ganar, se va a defender el ser campeones vigentes del torneo de la Concacaf.

Pero lo que no le gustó es que sus delanteros se hagan "güeyes" a la hora de definir. Para Aguirre no se debe de confundir la camaradería, con la prioridad que es marcar goles y "no importa quien anote".

El mensaje fue directo para Santiago Giménez y Raúl Jiménez, a quienes calificó de "güeyes", por no anotar cuando tenían la oportunidad, pues prefirieron pasarla a otro compañero.

"Tienes para matar y se le dan a otro. Raúl tiene para meter gol y se le da al otro y el otro la tiene se la pasa al que viene... El delantero centro tiene que ser egoísta y bueno. Hay mucha camaradería en el equipo, ya lo mejor exageran en eso... Tengo la intención de hablar de eso con ellos", dijo Aguirre en un tono fuerte, o quizás no tanto.

Aclaró que no importa quien marque, "si no se la pasas no se van a enojar. Pasó con el 'Chino' (César Huerta) y con el 'Piojo' (Roberto Alvarado). Había para matar y terminaba en nada".

Acepta que la pareja titular en el ataque "se entiende cada vez mejor, hay opciones, pero hay que matar".

A ganar la Copa Oro

Sobre el juego, Javier Aguirre indicó: "Se trabaja mejor desde la victoria".

"Sea como sea, sirve ganar, porque después de que te metieron cuatro goles (como fue ante Suiza) pues te vas con malas sensaciones, quieres trabajar más, ver en qué fallaste. Nos vamos tranquilos, listos para la Copa Oro", mencionó el entrenador nacional.

Al torneo de naciones de la Concacaf, México llega bien, puesto a punto gracias a estos dos juegos de preparación: "Vamos a salir a ganar, somos los campeones defensores. Jugamos dos buenos partidos antes dos buenos equipos que nos exigieron mucho; Suiza le acaba de ganar 4-0 a Estados Unidos... Así que sí... Tenemos que valorar a los rivales y entender que si no lo hacemos bien, se nos vienen encima".

Destaca que los dos partidos fueron de alta competencia, "y dejar la puerta en cero es de valorar. Conseguimos ponernos en un nivel alto. Me deja satisfecho eso".

La petición de Aguirre al jugador mexicano: "Que se vayan del país"

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, ya no quiere que los jugadores mexicanos estén en la Liga MX. Los quiere fuera del país.

Para el "Vasco", el nivel del jugador mexicano crecerá si se atreve a dar el salto, si se atreve a jugar en Europa, donde las condiciones son totalmente diferentes a la comodidad que hay en el país.

"Claro que los invito, los conmino a que hagan todo lo posible para jugar fuera de México. Lo he dicho hasta el cansancio", mencionó el técnico nacional al terminar el juego donde el Tricolor venció 1-0 a Turquía en juego amistoso.

El análisis de Aguirre es claro y básico: "En México nos tratan bien, nos pagan bien, te piden autógrafos, tu familia está a la vuelta de la esquina, yo qué sé. Está tu idioma, tu comida".

Esas son las ventajas, pero en las desventajas, "ahí te quiero ver", sentencia el técnico... "En Europa, Holanda, Bélgica, Portugal, qué sé yo... Donde no entiendes qué pasa, el idioma, donde te ven con lupa desde que llegas, te exigen, donde tu familia se debe de adaptar desde que llegan, y rápido, la comida, tus descansos, los horarios... Todo cambia".

Estas cuestiones, hacen que "se despierten tus cinco sentidos y se te obliga de manera natural a mejorar, a crecer".

Los "europeos" de la Selección Mexicana

Para la Copa Oro, la Selección Mexicana tendrá a 11 jugadores que militan en el futbol de Europa:

Portero: Guillermo Ochoa (AVS de Portugal).

Defensas: Julián Araujo (Bournemouth), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Génova), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Volantes: Edson Álvarez (West Ham), Luis Chávez (Dínamo Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas).

Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Santiago Giménez (AC Milan/Italia), Raúl Jiménez (Fulham).

Además de Julián Quiñones, quien juega en el Al Qadsia de Arabia Saudita.