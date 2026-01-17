Al-Attiyah y Brabec dominan el Dakar

YANBU.- El piloto Nasser Al-Attiyah y el motociclista Ricky Brabec quedaron a tiro de coronarse campeones del Rally Dakar después de dominar el viernes a sus perseguidores más cercanos en el desierto saudí.

Ambos ganaron la 12ª y penúltima etapa de 311 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu, el punto de partida del rally en la costa del Mar Rojo hace dos semanas.

La segunda victoria de etapa para ambos en este Dakar les dejó en la cima de la clasificación general. Cuentan con brechas —ampliada en el caso de Al-Attiyah— que son lo suficientemente cómodas como para asegurar un sexto título de autos para Al-Attiyah y una tercera corona de motos para Brabec, salvo contratiempos importantes.

El Dacia de Al-Attiyah tenía una ventaja de 15 minutos sobre el Ford de Nani Roma y la Honda de Brabec tenía más de tres minutos de ventaja sobre la KTM del argentino Luciano Benavides con miras a la 13ª y última etapa el sábado, una carrera de 108 kilómetros fuera de Yanbu.

Al-Attiyah no tuvo que arriesgar nada el viernes. Comenzó con una ventaja general de más de ocho minutos y la mejoró en los primeros 100 kilómetros a más de diez minutos. La magistral victoria de etapa fue la 50ª de su carrera, igualando el récord de autos con Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

"Ganar esta etapa y tener una buena ventaja ahora es realmente increíble. Estamos muy contentos", dijo Al-Attiyah.