Al "Chucky" Lozano le emociona jugar contra Lionel Messi

DOHA, Qatar., noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Hirving "Chucky" Lozano no se sale de su discurso: "Será un juego muy complicado, pero confiamos en la estrategia que nos dará nuestro técnico (Gerardo Martino)".

Eso sí, lo que sí le ilusiona tener cara a cara a Lionel Messi, quien para él, es el mejor jugador de la historia.

"El Chucky", como máxima figura de la Selección Mexicana, comparece ante los medios de comunicación.

"Fue un juego difícil ante Polonia, fue un gran rival. Mostramos una cara diferente e hicimos un buen partido, pero ahora hay que pensar en Argentina, un rival complicado con el mejor del mundo y grandes jugadores. Trabajamos en estos días para llegar de la mejor manera a este juego y el ´Tata´ nos ha comunicado como jugar ante ellos".

A Lozano no le asusta lo que pueda presentar Argentina: "Tenemos grandes futbolistas con mucha calidad. Sí, nos enfrentamos a un gran rival y la esperanza está ahí de avanzar, sólo queda en nosotros. Vamos en buen camino".

Y reiteró: "El técnico lo ha planeado muy bien".

El jugar con la desesperación de los argentinos: "Es una gran oportunidad".

Pero insistió: "Es un gran rival. Los partidos duran más de 90 minutos, hay mucho agregado ahora. Hay que tener mucha paciencia, va a ser un juego de mucha inteligencia".

Y el entrenador: "Nos ha preparado para eso".

No tiene sentimiento de venganza, por las eliminaciones del Tricolor a manos de Argentina: "La que más tengo presente es lo de (Sudáfrica) 2010, pero fue un gran partido, lastimosamente nos tocó quedar eliminados. Hoy hay una gran oportunidad ahora y está en nosotros dar la vuelta a esto".

Donde le brillaron los ojos, fue en tener la oportunidad de jugar contra el que para él, es el mejor jugador del mundo: "Lionel Messi".

El "Chucky" no oculta su emoción: "Me encanta jugar contra los mejores. Lionel Messi es el mejor del mundo y será un momento especial verlo de frente y jugar contra él, es muy bonito lo que vamos a vivir".