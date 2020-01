Al COM ya no le interesa el dinero de la Conade

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, desestimó la posibilidad de utilizar fondos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para sacar adelante el último tramo del ciclo olímpico.

El dirigente reconoció que recibió una carta de la titular Ana Gabriela Guevara, en la que le solicitó un plan de trabajo y un potencial presupuesto.

"Nos está pidiendo el plan y cuánto se estima, para que nos pueda dar los recursos para ir a Juegos Olímpicos", reveló, escéptico por la procedencia.

De acuerdo con Padilla Becerra, el área administrativa del COM está haciendo un análisis y emitirá la respuesta por escrito, aunque ésta será sólo por cortesía.

El mandamás del COM fue claro: "En este momento ya no. No es que estemos haciendo una coperacha".

Ahora, en el COM están "trabajando en serio, con un proyecto claro", según consideró Padilla, quien a su vez reveló que ya ha reunido más del 50 por ciento de los 23 millones de pesos que busca con la iniciativa privada, en sustitución del dinero que, aun etiquetado desde la SEP, el Comité Olímpico nunca recibió.

Algunos de los empresarios que apoyarán el proyecto mexicano rumbo a Tokio 2020 lo harán como patrocinadores, mientras que otros en forma de donativos voluntarios.