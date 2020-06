Al defensa Luis Reyes le gustaría permanecer en el San Luis

San Luis Potosí (México), 6 jun (EFE).- El defensa Luis Reyes, del San Luis mexicano, reconoció este sábado que ha encontrado regularidad en su actual equipo en el que le gustaría permanecer, pues se ha adaptado al estilo de juego y a la ciudad.

Reyes, cuya carta pertenece al América, fue cedido en préstamo al San Luis para los torneos Apertura 2019 y Clausura 2020 en los que contabilizó 27 partidos y un gol. Ahora, está a la espera de saber si regresa al América o San Luis compra sus derechos.

"Estoy contento en San Luis, agradecido por la oportunidad que me brindaron; si Dios quiere espero quedarme más tiempo porque es una ciudad que me ha gustado, igual a mi familia. Nos hemos acoplado a la vida que llevamos. Sigo siendo jugador del América y ellos decidirán sobre mi futuro", explicó a Efe.

El zaguero obtuvo el campeonato del Apertura 2018 con el América, sin embargo, una lesión le hizo padecer el siguiente torneo y perdió la titularidad con Jorge Sánchez.

El pasado en el equipo americanista lo atesora como un aprendizaje del que dice estar tranquilo por el esfuerzo que lo llevó a la selección nacional.

"Di lo mejor de mí, ya la decisión de jugar o no es siempre del entrenador. Ofrecí todo en los entrenamientos o cuando me dieron las oportunidades de jugar. Estoy tranquilo porque trabajé bien, si se da el regreso al América tendré que hacerlo mejor, pero ahora me concentro en San Luis", añadió.

Expresó que respetó la decisión que en su momento tuvo el entrenador Miguel Herrera al ponerlo en la banca pues nunca ha pedido explicaciones a sus técnicos, por lo que también comprendió que lo cedieran a préstamo al San Luis.

"Son decisiones que Herrera tomó por el bien del equipo. A él le tengo aprecio, un gran cariño por haberme llevado al América y por lo que le aprendí. Valoro ese tiempo que estuve en la banca porque uno aprende siendo titular y también cuando tiene que apoyar desde afuera".

Dijo que aunque jugó poco en su último torneo con el América, sintió que elevó su nivel al trabajar en los entrenamientos con jugadores de la talla del ecuatoriano Renato Ibarra.

"Me quedó grabado que a diario marcaba en los entrenamientos a Ibarra, un gran jugador, uno de los más desequilibrantes del fútbol mexicano y eso me ayudó a crecer para ponerlo en práctica en San Luis. Vi el lado positivo de ser suplente. Luego me abrieron las puertas en San Luis e hice las funciones bien", concluyó.