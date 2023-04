Al-Hilal quiere a Lionel Messi

Lionel Messi ha recibido la oferta más grande en la historia para cualquier jugador de futbol en el mundo, pues el Al-Hilal quiere llevar al Campeón del Mundo a Arabia Saudita y para hacerlo está dispuesto a poner un contrato de 400 millones de euros anuales a la ‘Pulga’.

Según la información de Fabrizio Romano, el Al Hilal, quiere pagarle a Messi la mayor cantidad que un futbolista haya percibido en la historia por salario bruto, superando incluso los 200 millones que Cristiano Ronaldo percibe en el club rival, Al-Nassr.

Sin embargo, aunque la oferta es tentadora, también se confirmó que la prioridad de Messi a sus 35 años sigue siendo la de seguir en Europa, ya sea en el Barcelona o el PSG.

Aunque el Barcelona sueña con su regreso, todavía no le ha hecho ninguna oferta concreta, mientras que el PSG ya le hizo una oferta, pero aún no ha sido respondida por el jugador y su padre Jorge Messi, pues su contrato está por terminar y de no renovar podría fichar libre con el equipo que desee.

La situación se complica aún más porque Messi busca un proyecto ganador y porque los abucheos que los aficionados del PSG le brindaron en los últimos partidos han generado cierta incomodidad en el entorno del argentino.

En cualquier caso, con la oferta de Al Hilal encima de la mesa, la situación sigue muy abierta y se espera que en los próximos días haya más novedades sobre el futuro de la ‘Pulga’.