Alan Pulido: Declaraciones sobre la rivalidad América Chivas

Previo al desenlace de esta trilogía de Clásicos entre América y Chivas, los ánimos entre la afición rojiblanca y las Águilas terminaron más que calientes.

Entre burlas de los elementos azulcrema e insultos y agresiones por parte de la fanaticada del Guadalajara, los pasados dos encuentros en el estadio Akron dejaron la historia con un gran suspenso.

"La verdad que como siempre. Existen esas emociones y roces de que ningún equipo quiere perder. Eso rebasa más allá del contexto y representan este tipo de partidos", declaró Alan Pulido, delantero del Rebaño.

Sin embargo, Pulido considera que tanto jugadores como aficionados estuvieron mal en su comportamiento en el pasado duelo del sábado y en la Ida de los Octavos de la Concacaf Champions Cup.

"Ambas partes se equivocan, jugadores por provocar a afición y afición por arrojar estos objetos. Para toda acción siempre hay una reacción. Ambas partes estuvieron mal, porque pudo haber sido algo más complicado", agregó el rojiblanco.

Alan Pulido resta importancia al tricampeonato del América

Desde que se fue en 2017, América superó en títulos al Guadalajara, es el actual tricampeón del futbol mexicano y ya está a cuatro campeonatos de distancia, pero eso no importa en el seno tapatío.

"No como obligación, pero uno trabaja para eso, ser campeón. América tiene varios títulos en el tiempo que no estuve. Me enfoco en el presente y hay buen grupo que quiere sacar a Chivas adelante y se ve en el terreno de juego y ojalá que vengan los títulos. Vamos paso a paso, queremos ir avanzando de una u otra forma", concluyó.